EDDA BEL ABYSSE + NO SEX LAST NIGHT Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux

EDDA BEL ABYSSE + NO SEX LAST NIGHT

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne

RDV le vendredi 5 juin à 18h pour la représenation d’Edda Bel Abysse et la cold wave de No Sex Last Night.

Pour la soirée d’inauguration du nouveau pôle culture et jeunesse de Mayenne Communauté situé à Lassay-les-Châteaux, PAMPA! investi La Canopée au cœur du Jardin Boréal pour une soirée de concerts avec la chanson électro d’Edda Bel Abysse et la cold wave de No Sex Last Night. .

English :

Join us on Friday June 5 at 6pm for a performance by Edda Bel Abysse and the cold wave of No Sex Last Night.

