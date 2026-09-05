Visites guidées du château de Mâlain, Château de Mâlain, Mâlain

Informations pratiques

Visites guidées du château de Mâlain 19 et 20 septembre Château de Mâlain Côte-d’Or

Lieu non accessible PMR et poussettes. Prévoir des chaussures fermées. Chiens acceptés si tenus en laisse et sous la responsabilité du maître.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du château de Mâlain, qui domine le village de ses ruines imposantes. Ce château (XIIe-XVIIe siècles), a été reconstruit par le Groupe archéologique du Mesmontois depuis les années 1980.

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Visites guidées proposées sur les deux jours SANS RÉSERVATION aux horaires et selon les thématiques suivantes :

SAMEDI 19 SEPTEMBRE :

10h15 : Petite histoire du château (30-40 min)

10h30 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

1h00 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

1h45 : Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

14h00 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

14h30 : Petite histoire du château (30-40 min)

15h15 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

16h00 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

16h30 : Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

17h15 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

17h45 : Petite histoire du château (30-40 min)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :

10h15 : Petite histoire du château (30-40 min)

10h30 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

11h00 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

11h45 : Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

14h00 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

14h30 : Petite histoire du château (30-40 min)

15h15 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

16h00 : La visite de l’association GaM (1h-1h30)

16h30 : Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

17h15 : Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

17h45 : Petite histoire du château (30-40 min)

Thématiques :

– Petite histoire du château :

Le château de Mâlain est un château à l’histoire riche mais encore aujourd’hui fragilisé par des siècles de sommeil. Découvrez son passé et comment appréhender son futur.

– La visite de l’association GaM :

L’association Groupe archéologique du Mesmontois, fondé par les fouilleurs de la ville gallo-romaine de Mediolanum, devient propriétaire d’une partie du château de Mâlain dans les années 1980. Ces passionnés se lancent alors le défi fou de reconstruire ce château fort en ruine et envahi par la végétation. C’est le début d’une aventure humaine qui durera plus de 40 ans. Les bénévoles de l’association vous font découvrir « leur » château lors de cette visite.

– Déchéance et renaissance d’un château :

En 1654, Nicolas II Brulart devient le propriétaire exclusif du château. Dès l’année suivante, c’est le temps de la Belle au Bois Dormant. Un réveil, 330 ans plus tard, en 1984, digne d’un conte de fées, que nous allons vous relater.

– Comment restaurer l’oublié ? :

Peu d’archives subsistent sur le château au temps de sa restauration. Et pourtant 40 ans de travaux lui ont rendu une partie de sa superbe. Découvrez le travail de titan réalisé par des bénévoles.

Visite libre le reste du temps (accompagnée d’un guide papier).

Visite libre : 5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 1h-1h30 : 8€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 30-45min : 6€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Attention, le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Château de Mâlain Rue du Four 21410 Mâlain Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 73 55 15 30 http://chateau-malain-bourgogne.fr Lorsqu’on arrive à Mâlain, on distingue très clairement les ruines du château. Perché sur un rocher détaché de la faille de Mâlain et dominant le village de ses ruines imposantes, le château est une seigneurie attestée dès le XIe siècle. Les familles qui l’occupèrent successivement de son origine à la Révolution (les Sombernon, les Montagu, les Beaufremont, les Mâlain, les Brulard, les Vichy) jouèrent à plusieurs reprises un rôle important en Bourgogne et même à la cour du roi. Depuis plus de trente ans, le château est restauré petit à petit. Cette forteresse médiévale posée sur l’éperon rocheux qui domine le village de Mâlain connait de nombreuses restaurations et des fouilles archéologiques permettant ainsi de redonner vie au château. parking au pied du château | Attention, le château n’est malheureusement pas accessible aux personnes à monbilité réduite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du château de Mâlain, qui domine le village de ses ruines imposantes. Ce château (XIIe-XVIIe siècles), a été reconstruit par…

©Drône TT