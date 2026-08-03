Entre deux mères Apéro conté avec Kyung Wilputte Salle des fêtes Mâlain

Informations pratiques

Mâlain

Entre deux mères Apéro conté avec Kyung Wilputte

Salle des fêtes 21, rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une histoire vraie comme un vrai conte de fée !

J’ai été adoptée, je suis née en Corée du sud et je suis arrivée en Belgique quand j’avais 4 mois ½.

Mais ma maman m’a toujours dit C’est comme si tu étais sortie de mon ventre ! . Et c’était un peu vrai c’était ma p’tite maman . Même si je posais parfois des questions sur mes origines… et n’obtenais jamais de réponse. Un jour, ma maman m’a donné mon dossier d’adoption. La grande aventure a commencé…

Kyung Wilputte n’est ni d’ici ni d’ailleurs.

Tel le crabe dur et tendre à la fois, elle chemine gaiement en assumant ses contradictions. Nourrissant sa parole de sa sensibilité et de sa justesse, les héroïnes qu’elle défend reflètent sa détermination et sa combativité.

Fleur bleue souriante aimant savourer les petites choses de la vie, elle ne craint pas les paroles ou les propos durs ; elle est capable de dépeindre la cruauté avec douceur comme de rire d’une ruse bien ficelée ou de la bêtise d’un personnage.

Elle parle beaucoup d’amour, de femmes, de mères, de séparation et s’interroge notamment sur la transmission, la filiation, le faire-famille. Elle aime assaisonner ses histoires de ritournelles et de chants. Mais c’est avant tout le bonheur de la rencontre avec le public autour des récits qui la passionne.

Venez l’écouter conter tout en profitant de l’apéro préparé par l’équipe de la bibliothèque !

Public adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Gratuit, sur réservation.

Spectacle proposé dans le cadre du festival Coup de contes organisé par la Médiathèque Côte d’Or, avec le soutien de la Communauté de communes Ouche et Montagne et de la municipalité de Mâlain. .

Salle des fêtes 21, rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.reseau@ouche-montagne.fr

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English : Entre deux mères Apéro conté avec Kyung Wilputte

L’événement Entre deux mères Apéro conté avec Kyung Wilputte Mâlain a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouche et Montagne