Visites guidées du Château de Murol, Château de Murol, Murol

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Murol 19 et 20 septembre Château de Murol Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée :

En compagnie des personnages de la mesnie de Guillaume, arpentez le château et découvrez tous les secrets d’une châtellenie auvergnate du XVème siècle. Visite sur les extérieurs du château. (en cas de pluie le guide fera la visite en intérieur).

10h30 – 11h30 – 14h – 15h30 – 17h (durée : 30 minutes)

Visite libre :

À votre rythme, en compagnie d’un guide de visite papier, visitez le château et découvrez le quotidien d’un seigneur de province au XVème siècle.

Le guide de visite vous apporte toutes les explications historiques nécessaires à votre compréhension des lieux. Un véritable voyage dans le temps. Le cellier, le cabinet d’études, la salle du banquet, la cuisine, la boulangerie, la chambre, les chapelles…les habitants semblent être dans la pièce d’à côté!

Aucun horaire n’est imposé. En continu toute la journée, durée variable de 45 min à 1h30.

Château de Murol Rue du château, 63790 Murol Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 88 82 50 https://www.murolchateau.com/ Juché sur son promontoire basaltique face au Massif du Sancy, le château de Murol est le témoignage d’une vie seigneuriale prospère. Aujourd’hui, cette impressionnante forteresse vous propose un voyage dans le temps grâce à ses espaces de vie reconstitués, ses visites guidées en costume et ses joutes de chevaliers. Vous voilà ainsi plongés en 1426, à la cour de Guillaume de Murol, seigneur emblématique des lieux. Parking municipal en contre-bas du château, à 5 min à pied, gratuit.

Parkings réservés aux bus, à 5 min à pied, gratuit.

Attention, la pente est forte pour accéder à l’entrée du château.

Visite guidée :

©Lilly Pichon