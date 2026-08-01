Visites guidées du Château Le Rocher Portail Le Rocher Portail Maen Roch
mercredi 5 août 2026 · Le Rocher Portail · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Visites guidées du Château Le Rocher Portail
Le Rocher Portail Château Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le château Le Rocher Portail propose des visites guidées historiques des intérieurs du château, sur quatre créneaux cet été.
Suivez pendant une heure le propriétaire du château en découvrant l’histoire de l’édifice, lié à son commanditaire Gilles Ruellan, et ses nombreuses pièces meublées entre chambres, salons, salles à manger, chambres de bonnes…
La visite guidée sera suivie par un accès libre dans les extérieurs du château, vous permettant de découvrir ses jardins classés, et de profiter des animations extérieurs lié au Château des Sorciers.
A noter la visite est proposée dans le cadre de l’ouverture du Château des Sorciers, ne soyez pas surpris des décors dans l’édifice lié à l’immersion dans un univers magique. Le mobilier d’époque reste visible dans les pièces du château.
Billetterie en ligne. Pas de vente sur place.
Places limitées à 30 personnes. .
Le Rocher Portail Château Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites guidées du Château Le Rocher Portail Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Maen Roch (Ille-et-Vilaine)
- Ciné’toile Les petites victoires Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch 8 août 2026
- Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch 19 août 2026
- Sortie nature A la découverte des papillons de nuit La Branche Maen Roch 19 août 2026
- Grand vide-grenier Maen Roch 20 septembre 2026
- Rocher Portail, le château des sorciers La crypte aux trésors Le Rocher Portail Maen Roch 17 octobre 2026