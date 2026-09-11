Visites guidées du Domaine Reine Margot, Domaine de la Reine Margot, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visites guidées du Domaine Reine Margot 19 et 20 septembre Domaine de la Reine Margot Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le Domaine Reine Margot rappelle la présence de la célèbre souveraine qui en 1606 fut la première grande aristocrate à établir sa résidence de campagne à Issy. Il a été réaménagé en un ensemble hôtelier de prestige par Jean-Michel Wilmotte, en conservant ses parties classées : un bâtiment du XVIIe siècle et une chapelle néo-gothique inaugurée en 1846.

Des ateliers de mixologie payants sont proposés à l’issue de ces visites (réservations : Alicia.WINDUST@accor.com). Des audio-guides sont également disponibles pour effectuer une visite en autonomie.

Domaine de la Reine Margot 3 cours de la Reine-Margot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 87 53 65 70 https://www.domainereinemargot.com/ https://www.facebook.com/DomainedelaReineMargot [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] [{« link »: « mailto:Alicia.WINDUST@accor.com »}] Bâti sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux, le Domaine Reine Margot fût l’ancienne demeure de Marguerite de Valois, épouse du Roi Henri IV, de 1606 à 1615, avant de devenir la propriété de la Confrérie des prêtres de Saint Sulpice pendant près de quatre siècles. Son jardin avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel, son pavillon d’origine (XVIIe siècle) ainsi que sa Chapelle de la datant du XIXe siècle sont classés au titre des monuments historiques, et furent restaurés sous la gouverne des architectes des monuments historiques afin de redonner vie à ce patrimoine devenu un hôtel 5*, pour la première fois ouvert au public. Métro station « Mairie d’Issy » à 5 min à pieds de l’hôtel

Parking sur place (voiturier 10€)

Garage à vélo

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© Domaine Reine Margot