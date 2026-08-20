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Visites guidées du Moulin de la Montagne de Watten, Moulin de la montagne, Watten

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de la montagne · Watten

Visites guidées du Moulin de la Montagne de Watten, Moulin de la montagne, Watten

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de la montagne
Adresse
rue de la Montagne 59143 Watten
Ville
59143 Watten
Département
Nord

Visites guidées du Moulin de la Montagne de Watten 19 et 20 septembre Moulin de la montagne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin de la Montagne de Watten au cours de visites guidées avec Les Amis du Vieux Watten et de sa Région.

Moulin de la montagne rue de la Montagne 59143 Watten Watten 59143 Nord Hauts-de-France
Découvrez le moulin de la Montagne de Watten au cours de visites guidées avec Les Amis du Vieux Watten et de sa Région.

©Ville de Watten

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