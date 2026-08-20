Visites guidées du Moulin de la Montagne de Watten, Moulin de la montagne, Watten

Informations pratiques

Visites guidées du Moulin de la Montagne de Watten 19 et 20 septembre Moulin de la montagne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin de la Montagne de Watten au cours de visites guidées avec Les Amis du Vieux Watten et de sa Région.

Moulin de la montagne rue de la Montagne 59143 Watten Watten 59143 Nord Hauts-de-France

Découvrez le moulin de la Montagne de Watten au cours de visites guidées avec Les Amis du Vieux Watten et de sa Région.

©Ville de Watten