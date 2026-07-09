Visites guidées du Musée Outils & Traditions Musée Outils & Traditions Larochemillay
vendredi 7 août 2026 · Musée Outils & Traditions · Larochemillay
Informations pratiques
Larochemillay
Visites guidées du Musée Outils & Traditions
Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du Festival La Ronde des Arts en Morvan, voyagez dans le temps grâce au Musée Outils & Traditions et son exposition thématique qui remet à l’honneur les outils anciens, les métiers oubliés et les méthodes révolues.
Ouverture pour les visites de 13h30 à 18h30
Infos au 03 86 30 43 99 ou 06 19 12 25 06 .
Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00
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English : Visites guidées du Musée Outils & Traditions
L’événement Visites guidées du Musée Outils & Traditions Larochemillay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Rives du Morvan
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