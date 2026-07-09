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AGENDA · Larochemillay

Visites guidées du Musée Outils & Traditions Musée Outils & Traditions Larochemillay

vendredi 7 août 2026 · Musée Outils & Traditions · Larochemillay

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Musée Outils & Traditions
Adresse
69 Le Bourg
Ville
58370 Larochemillay
Département
Nièvre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Larochemillay

Visites guidées du Musée Outils & Traditions

Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Dans le cadre du Festival La Ronde des Arts en Morvan, voyagez dans le temps grâce au Musée Outils & Traditions et son exposition thématique qui remet à l’honneur les outils anciens, les métiers oubliés et les méthodes révolues.
Ouverture pour les visites de 13h30 à 18h30
Infos au 03 86 30 43 99 ou 06 19 12 25 06   .

Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 

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English : Visites guidées du Musée Outils & Traditions

L’événement Visites guidées du Musée Outils & Traditions Larochemillay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Rives du Morvan

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