Visites guidées du site de Pincevent, Site archéologique de Pincevent, La Grande-Paroisse

Informations pratiques

Visites guidées du site de Pincevent 19 et 20 septembre Site archéologique de Pincevent Seine-et-Marne

À partir de 8 ans. 24 participants par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir les vestiges de campements mis au jour depuis les années 1960, mais aussi les méthodes de travail utilisées par les chercheurs pour mieux comprendre ce site exceptionnel.

Une visite par heure à partir de 10h.

Site archéologique de Pincevent Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.paysdemontereau.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 29 93 30 43 »}, {« type »: « email », « value »: « PinceventJEP2026@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 85 60 42 »}] Les fouilles réalisées sur ce site attestent la présence humaine dès la Préhistoire. Les chercheurs du CNRS ou affiliés effectuent d’importantes recherches sur les conditions de vie des hommes à l’âge du renne. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d’éclat de silex, des foyers de l’époque magdalénienne ; mais également des traces d’occupation du néolithique au gallo-romain.

Visite commentée

Association ArkéoMédia