Visites guidées d’une église romane du XIIe siècle, Église Saint-Laurent, Lorry-Mardigny

Informations pratiques

Visites guidées d’une église romane du XIIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Laurent Moselle

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées en continu de l’église Saint-Laurent à Mardigny.

Dernier départ à 16h15 en raison du concert-spectacle qui aura lieu à l’église Sainte-Croix de Lorry à 17 h 30 !

Église Saint-Laurent Chemin de Saint-Laurent, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 47 33 29 07 – 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/16286741_concierto-aperitivo-en-una-iglesia-romanica-fortificada-del-siglo-xii-4214464 »}] La commune de Lorry-Mardigny se compose de deux villages distincts : Lorry-devant-le-Pont et Mardigny.

L’église Saint-Laurent de Mardigny a été reconstruite au XIXe siècle. Toutefois, elle conserve des parties de l’ancienne église romane du XIIe siècle : l’avant-nef, la tour, ainsi que les murs gouttereaux de l’ancienne nef. Ces éléments du XIIe siècle, de même que la façade et la toiture du chœur, sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1997. Parking devant l’église.

Visites guidées en continu de l’église Saint-Laurent à Mardigny.

© AM Dufour