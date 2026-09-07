Visitez une église romane du XIIe siècle, Église Saint-Laurent, Lorry-Mardigny

Informations pratiques

Visitez une église romane du XIIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Moselle

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une visite libre de l’église Saint-Laurent à Mardigny. Vous pourrez découvrir ce monument à l’aide d’un feuillet proposé à l’entrée, ou transformer votre smartphone en audioguide en téléchargeant nos fichiers audio de visite ici : https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/patrimoine-architectural/.

Il sera également possible d’explorer cette église grâce à un jeu disponible à l’entrée du monument, permettant de retrouver certains éléments et de comprendre leur fonction ou leur histoire.

Église Saint-Laurent Chemin de Saint-Laurent, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 47 33 29 07 – 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ [{« link »: « https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/patrimoine-architectural/ »}] La commune de Lorry-Mardigny se compose de deux villages distincts : Lorry-devant-le-Pont et Mardigny.

L’église Saint-Laurent de Mardigny a été reconstruite au XIXe siècle. Toutefois, elle conserve des parties de l’ancienne église romane du XIIe siècle : l’avant-nef, la tour, ainsi que les murs gouttereaux de l’ancienne nef. Ces éléments du XIIe siècle, de même que la façade et la toiture du chœur, sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1997. Parking devant l’église.

Participez à une visite libre de l’église Saint-Laurent à Mardigny. Vous pourrez découvrir ce monument à l’aide d’un feuillet proposé à l’entrée, ou transformer votre smartphone en audioguide en nos …

© AM Dufour