Visites guidées et découverte de produits locaux ! Saint-Brisson
lundi 3 août 2026 · Saint-Brisson
Informations pratiques
Saint-Brisson
Visites guidées et découverte de produits locaux !
Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 12:00:00
fin : 2026-08-03 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Visites guidées et découverte de produits locaux à la Maison du Parc !
Le temps d’une journée, (re)découvrez l’histoire, les paysages et les savoir-faire du Morvan !
À cette occasion, venez rencontrer Odile, de la microbrasserie Odile T’en Brasse, productrice engagée dans le réseau marque Valeurs Parc !
Lundi 3 août Maison du Parc à Saint-Brisson
Au programme
Dès 12h Déjeuner au Bistrot du Parc avec les produits de la microbrasserie Odile T’en Brasse.
Réservation 03 86 76 03 25 ou contact@lebistrotduparc-morvan.fr
15h-16h Visite commentée à la Maison des Hommes et des Paysages (dès 12 ans)
Infos et tarifs 03 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
Sans réservation
16h-17h Visite commentée au Musée de la Résistance
Infos et tarifs 03 86 78 72 99 contact@museeresistancemorvan.fr
Sans réservation
16h-18h30 Dégustation gratuite et vente en direct des bières d’Odile (devant la boutique)
Infos 03 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
Sans réservation
Plus d’informations sur la microbrasserie Odile T’en Brasse https://www.facebook.com/microbrasserieodiletenbrasse/
Renseignements contact@parcdumorvan.org / 03 86 78 79 57 .
Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Visites guidées et découverte de produits locaux !
L’événement Visites guidées et découverte de produits locaux ! Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-29 par Maison du Tourisme PNRM
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