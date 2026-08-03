Informations pratiques

Saint-Brisson

Visites guidées et découverte de produits locaux !

Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 12:00:00

fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Visites guidées et découverte de produits locaux à la Maison du Parc !

Le temps d’une journée, (re)découvrez l’histoire, les paysages et les savoir-faire du Morvan !

À cette occasion, venez rencontrer Odile, de la microbrasserie Odile T’en Brasse, productrice engagée dans le réseau marque Valeurs Parc !

Lundi 3 août Maison du Parc à Saint-Brisson

Au programme

Dès 12h Déjeuner au Bistrot du Parc avec les produits de la microbrasserie Odile T’en Brasse.

Réservation 03 86 76 03 25 ou contact@lebistrotduparc-morvan.fr

15h-16h Visite commentée à la Maison des Hommes et des Paysages (dès 12 ans)

Infos et tarifs 03 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

Sans réservation

16h-17h Visite commentée au Musée de la Résistance

Infos et tarifs 03 86 78 72 99 contact@museeresistancemorvan.fr

Sans réservation

16h-18h30 Dégustation gratuite et vente en direct des bières d’Odile (devant la boutique)

Infos 03 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Sans réservation

Plus d’informations sur la microbrasserie Odile T’en Brasse https://www.facebook.com/microbrasserieodiletenbrasse/

Renseignements contact@parcdumorvan.org / 03 86 78 79 57 .

Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Visites guidées et découverte de produits locaux !

L’événement Visites guidées et découverte de produits locaux ! Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-29 par Maison du Tourisme PNRM