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Visites guidées gratuites du musée, Musée d’Ostrevant, Bouchain

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Ostrevant · Bouchain

Visites guidées gratuites du musée, Musée d’Ostrevant, Bouchain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Ostrevant
Adresse
Rue d'Ostrevant, 59111 Bouchain, France
Ville
59111 Bouchain
Département
Nord

Visites guidées gratuites du musée 19 et 20 septembre Musée d’Ostrevant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Les Amis de Bouchain et de son Musée vous propose des visites gratuites du Musée d’Ostrevant.

Musée d’Ostrevant Rue d’Ostrevant, 59111 Bouchain, France Bouchain 59111 Nord Hauts-de-France 0327357397 http://www.musee-ostrevant.fr Construit en 1164 par Bauduin IV, dit « l’Édifieur », Comte de Hainaut, ce donjon servait aussi, au XIVe siècle de tour de guet où, des hommes d’armes, fournis tour à tour, par les villages d’Ostrevant, veillaient jour et nuit à la sécurité de la ville et ses environs. Ouvert – toute l’année sur rendez-vous – d’avril à fin octobre de 15h à 18h chaque premier dimanche du mois.
L’association Les Amis de Bouchain et de son Musée vous propose des visites gratuites du Musée d’Ostrevant.

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