La Celle-Guenand

Visites guidées

Place de l’Église La Celle-Guenand Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées de l’église Notre Dame datant du 12 ème siècle et de son patrimoine.

Visites guidées de l’église Notre Dame datant du 12 ème siècle et de son patrimoine. .

Place de l’Église La Celle-Guenand 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lacelleguenand.fr

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English :

Guided tours of the 12th-century Notre Dame Church and its heritage.

L’événement Visites guidées La Celle-Guenand a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire