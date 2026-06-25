Visites guidées La Celle-Guenand
Visites guidées La Celle-Guenand samedi 19 septembre 2026.
La Celle-Guenand
Visites guidées
Place de l’Église La Celle-Guenand Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées de l’église Notre Dame datant du 12 ème siècle et de son patrimoine.
Visites guidées de l’église Notre Dame datant du 12 ème siècle et de son patrimoine. .
Place de l’Église La Celle-Guenand 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lacelleguenand.fr
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English :
Guided tours of the 12th-century Notre Dame Church and its heritage.
L’événement Visites guidées La Celle-Guenand a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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