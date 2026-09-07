Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire » – Mémorial des martyrs de la Déportation, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris

Informations pratiques

Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire » – Mémorial des martyrs de la Déportation 19 et 20 septembre Mémorial des martyrs de la Déportation Paris

Gratuit – Inscription aux visites guidées thématiques – A partir de 10 ans.

Visite libre accessible – Visite architecture non accessible au PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire »

À 11h et 15h

Comment préserve-t-on un chef-d’œuvre d’architecture moderniste, pensé pour l’éternité mais confronté à l’épreuve du temps et à la fragilité de ses propres matériaux ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en danger », (re)découvrez le mémorial des martyrs de la Déportation à travers le regard de son architecte, Georges-Henri Pingusson (1894-1978). Inauguré par le général de Gaulle en avril 1962 sur la pointe de l’île de la Cité, ce monument, classé monument historique en 2007, est l’une des réalisations majeures de cette figure du mouvement moderniste français, qui a marqué son siècle par une approche exigeante et sensible de l’espace. Mais ce geste architectural fort, taillé dans le béton brut au bord de la Seine, pose aujourd’hui les défis propres à la conservation du patrimoine du XXe siècle : l’usure du temps sur ses matériaux, les mésusages liés à la fréquentation touristique, et les aléas de son environnement urbain, notamment les travaux de réaménagement des abords de Notre-Dame. À la fois leçon d’architecture et lieu de mémoire, le mémorial des martyrs de la Déportation témoigne de la culture et de la sensibilité de son concepteur.

Mémorial des martyrs de la Déportation 7 Quai de l’Archevêché, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France +33614675498 https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-des-martyrs-de-la-deportation [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kj6Qtfz-BywndGQfu74fYpsKbovkdXNYjWtYF-RPZds/edit?usp=sharing »}] Le mémorial des martyrs de la déportation, voulu par l’Association le Réseau du Souvenir, a été inauguré le 12 avril 1962 pour raconter les déportations depuis la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi l’œuvre de l’architecte Georges-Henri Pingusson, dans laquelle est proposée un cheminement de recueillement avec la tombe du déporté inconnu, mais aussi pédagogique par la présence d’une exposition permanente décrivant la vie dans les camps. Métro : CIté ou St-Michel ligne 4, Hôtel de Ville ou St-Paul ligne 1. RER : St-Michel Notre Dame ligne B et C.

À 11h et 15h Visites guidées « L’architecture au service de la mémoire »

©JessicaRedouane