Visites guidées : le beffroi d’Aire-sur-la-Lys, Mairie d’Aire-sur-la-Lys, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Visites guidées : le beffroi d’Aire-sur-la-Lys 19 et 20 septembre Mairie d’Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le beffroi domine la commune du haut de ses 58 mètres. Accolé à l’Hôtel de Ville, il compte 7 étages. Après l’ascension des 236 marches qui vous mènent au campanile, la vue qui s’offre à vous est imprenable. Depuis 2005, ce beffroi est classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO

Mairie d’Aire-sur-la-Lys Grand Place, Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 98 08 51 »}]

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