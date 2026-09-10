Visites guidées nocturnes, Château royal, Collioure

Informations pratiques

Visites guidées nocturnes Samedi 19 septembre, 21h00 Château royal Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservatoire obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Thématique du château – durée 45 minutes environ

Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/98-chateau-royal-de-collioure.htm [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 85 89 68 »}] Mentionné dès 672, le château royal de Collioure retrace dans ses murs sept siècles de travaux. Aux XIIIe et XIVe siècles, il abrite une résidence des rois de Majorque, royaume éphémère de la Méditerranée au Moyen Âge. Les souverains d’Espagne et à partir du XVIe siècle les rois de France, transformeront le palais d’été en citadelle. Venir en bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis.

Thématique du château – durée 45 minutes environ

© Département des Pyrénées-Orientales