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Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes

vendredi 10 juillet 2026 · Centre socioculturel des Longs Prés · Rennes

Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Centre socioculturel des Longs Prés
Adresse
3 rue des Longs Prés Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes 10 juillet – 19 août Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes

Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T10:50:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00.000+02:00

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Centre socioculturel des Longs Prés 3 rue des Longs Prés Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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