AGENDA · Rennes
Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes
vendredi 10 juillet 2026 · Centre socioculturel des Longs Prés · Rennes
Informations pratiques
Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes 10 juillet – 19 août Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes
Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T10:50:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T16:00:00.000+02:00
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Centre socioculturel des Longs Prés 3 rue des Longs Prés Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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