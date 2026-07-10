Informations pratiques

Visites guidées proposées par Destination Rennes Centre socioculturel des Longs Prés Rennes 10 juillet – 19 août Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes

Visites guidées gratuites proposées par Destination Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T10:50:00.000+02:00

Fin : 2026-08-19T16:00:00.000+02:00

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Centre socioculturel des Longs Prés 3 rue des Longs Prés Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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