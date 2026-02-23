Visites inclusives de MuséoSeine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 12:30:00
2026-03-04 2026-04-18 2026-10-10 2026-10-14
TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE
MuséoSeine propose deux créneaux dédiés aux visiteurs autistes et à leurs proches.
Une visite en autonomie et dans un environnement calme avec une jauge très réduite pour que l’expérience soit parfaite.
• Mercredi 4 mars entre 10h00 et 12h30
• Samedi 10 octobre entre 10h00 et 12h30
TROUBLE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)
MuséoSeine propose un créneau dédié aux visiteurs TDAH et à leurs proches, pour qu’ils profitent d’un créneau de visite dédié et en toute sérénité.
• Samedi 18 avril entre 10h00 et 12h30
• Mercredi 14 octobre entre 10h00 et 12h30 .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
