Visites inclusives de MuséoSeine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE

MuséoSeine propose deux créneaux dédiés aux visiteurs autistes et à leurs proches.

Une visite en autonomie et dans un environnement calme avec une jauge très réduite pour que l’expérience soit parfaite.

• Mercredi 4 mars entre 10h00 et 12h30

• Samedi 10 octobre entre 10h00 et 12h30

TROUBLE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)

MuséoSeine propose un créneau dédié aux visiteurs TDAH et à leurs proches, pour qu’ils profitent d’un créneau de visite dédié et en toute sérénité.

• Samedi 18 avril entre 10h00 et 12h30

• Mercredi 14 octobre entre 10h00 et 12h30 .

