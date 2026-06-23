Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois samedi 18 juillet 2026.

Saint-André-du-Bois

Visites jumelées avec le Domaine de Malagar

Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Partez à la découverte de deux propriétés emblématiques labellisées Maisons des Illustres le temps d’une journée sur la thématique Au fil des arts . Nous vous accueillons le matin au Château Toulouse-Lautrec, ancienne demeure familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, suivie de la visite Domaine de tous les arts à 16h au Domaine de Malagar, pour deux visites guidées d’exception. Accès aux espaces d’expositions inclus. .

Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 25 42 visite@chateautoulouselautrec.com

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English : Visites jumelées avec le Domaine de Malagar

L’événement Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud