Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois
Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois samedi 18 juillet 2026.
Saint-André-du-Bois
Visites jumelées avec le Domaine de Malagar
Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois Gironde
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Partez à la découverte de deux propriétés emblématiques labellisées Maisons des Illustres le temps d’une journée sur la thématique Au fil des arts . Nous vous accueillons le matin au Château Toulouse-Lautrec, ancienne demeure familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, suivie de la visite Domaine de tous les arts à 16h au Domaine de Malagar, pour deux visites guidées d’exception. Accès aux espaces d’expositions inclus. .
Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 25 42 visite@chateautoulouselautrec.com
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English : Visites jumelées avec le Domaine de Malagar
L’événement Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud
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