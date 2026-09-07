Visites libres et guidées du centre historique de Maringues, Église Saint-Etienne, Maringues

Informations pratiques

Visites libres et guidées du centre historique de Maringues Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Église Saint-Etienne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites guidées animées par un guide de l’office de tourisme TERRA VOLCANA et visites libres des principaux monuments du patrimoine historique : église Saint-Etienne, halle aux volailles, Hôtel du Duc de Bouillon et belvédère, anciennes tanneries en bord de Morge, maison à pans de bois, …

De 14 h à 17h30.

Église Saint-Etienne 10 Rue Gilbert Agier, 63350 Maringues, France Maringues 63350 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Robert, fondateur de l’abbaye de la Chaise-Dieu, établit vers 1050 le prieuré de Maringues, soumis au monastère casadéen jusqu’à la Révolution. L’église était, avant 1789, desservie par une communauté de prêtres qui avaient aussi la direction de la paroisse, mais le prieur de Maringues nommait le curé. L’église romane, remaniée à la période ogivale, comprend une abside, un choeur avec déambulatoire, un transept, un vaisseau à trois nefs dont les trois travées sont voûtées d’ogives, une chapelle dite du Saint-Sépulcre formant collatéral au nord. Un porche à portail ogival supportant le clocher moderne. Chapelles romanes formant absidioles. Chapelles gothiques de la fin du XVe siècle au côté sud. La nef primitive était précédée d’un clocher-porche élevé dans son axe, mais la chute du clocher en 1720 entraîne la destruction puis la reconstruction de la nef. Clocher et décor intérieur du XIXe siècle (1856).

Visites guidées animées par un guide de l’office de tourisme TERRA VOLCANA et visites libres des principaux monuments du patrimoine historique : église Saint-Etienne, halle aux volailles, Hôtel du de…

©ALBA PHOTOGRAPHIE