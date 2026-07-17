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Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments, Parc botanique du Sarrat, Dax

samedi 19 septembre 2026 · Parc botanique du Sarrat · Dax

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc botanique du Sarrat
Adresse
10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments 19 et 20 septembre Parc botanique du Sarrat Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parc ouvre ses portes au public, qui pourra s’y promener librement ou participer à des visites commentées des bâtiments.

Parc botanique du Sarrat 10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33699703732 http://www.dax.fr Domaine et maison du XIXe siècle où vient habiter l’architecte René Guichemerre après des études à Paris. L’architecte se construit une nouvelle maison en 1960. Il y installe son cabinet et aménage le parc de trois hectares, lui donnant une grande richesse botanique avec, notamment, une allée de palmiers. 
La maison et le parc sont légués à la ville de Dax à la mort de l’architecte en 1988.
Le Parc ouvre ses portes au public, libre de s’y promener ou de faire les visites commentées des bâtiments

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