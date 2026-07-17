Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments, Parc botanique du Sarrat, Dax

Informations pratiques

Visites libres gratuites ou guidées jardin et bâtiments 19 et 20 septembre Parc botanique du Sarrat Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parc ouvre ses portes au public, qui pourra s’y promener librement ou participer à des visites commentées des bâtiments.

Parc botanique du Sarrat 10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33699703732 http://www.dax.fr Domaine et maison du XIXe siècle où vient habiter l’architecte René Guichemerre après des études à Paris. L’architecte se construit une nouvelle maison en 1960. Il y installe son cabinet et aménage le parc de trois hectares, lui donnant une grande richesse botanique avec, notamment, une allée de palmiers.

La maison et le parc sont légués à la ville de Dax à la mort de l’architecte en 1988.

Le Parc ouvre ses portes au public, libre de s’y promener ou de faire les visites commentées des bâtiments