Visites libres, Musée de Trévoux et ses trésors, Trévoux

Visites libres Samedi 23 mai, 18h30 Musée de Trévoux et ses trésors Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visites libres du Musée Trévoux et ses Trésors.

Partez sur les traces du passé prestigieux de Trévoux, une cité qui fut jadis capitale de la Principauté de Dombes et dont le rayonnement s’est mesuré à l’échelle de l’Europe. Le musée présente des collections insolites à travers une médiation ludique et contemporaine : monnaie, tirage d’or et d’argent, orfèvrerie, imprimerie, etc.

Musée de Trévoux et ses trésors Grande Rue, 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474003632 https://mairie-trevoux.fr Situé au sein de l’Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, le musée Trévoux et ses Trésors vous invite à remonter le temps pour découvrir l’histoire passionnante de Trévoux.

Partez sur les traces du passé prestigieux de Trévoux, une cité qui fut jadis capitale de la Principauté de Dombes et dont le rayonnement s’est mesuré à l’échelle de l’Europe. Le musée présente des collections insolites à travers une médiation ludique et contemporaine : monnaie, tirage d’or et d’argent, orfèvrerie, imprimerie, etc.

La visite, basée sur une scénographie attractive, donne aux visiteurs les clés pour comprendre la singularité de l’histoire de Trévoux.

Le parcours est guidé par des personnages évoquant ces savoir-faire.

Un patrimoine inédit et ses techniques associées :

– Monnayage, affinage de métaux, orfèvrerie, poinçonnage, filière en diamant…

– Manuscrits et ouvrages imprimés dont des « ouvrages phares » : les Mémoires de Trévoux et le Dictionnaire de Trévoux.

– Un rouet, magnifique machine à filer du XIXème, est venu compléter ces collections. D’ailleurs, les membres de l’association pour la sauvegarde du patrimoine PRIVALS ont été mis à l’honneur suite à l’obtention du 1er prix du concours Patrimoine Aurhalpin 2022 dans la catégorie «Savoir-Faire» pour sa restauration.

Visites libres du Musée Trévoux et ses Trésors.

©eric_saillet