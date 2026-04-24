Visites Nature (à pied ou en canoë) Maison de la Nature de la Grenouillère Saint-Benoist-sur-Mer
Visites Nature (à pied ou en canoë) Maison de la Nature de la Grenouillère Saint-Benoist-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Benoist-sur-Mer
Visites Nature (à pied ou en canoë)
Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 89 76 23 maison.grenouillere@vendeegrandlittoral.fr
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L’événement Visites Nature (à pied ou en canoë) Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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