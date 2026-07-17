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Visites singulières de la médiathèque, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Louis Aragon · Raismes

Visites singulières de la médiathèque, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Louis Aragon
Adresse
28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France
Ville
59590 Raismes
Département
Nord

Visites singulières de la médiathèque Samedi 3 octobre, 11h30, 15h30 Médiathèque Louis Aragon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Participez à une visite guidée singulière de la médiathèque Louis Aragon avec les guides de la Compagnie La Vache Bleue.

Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr
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