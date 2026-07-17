Visites singulières de la médiathèque, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

Informations pratiques

Visites singulières de la médiathèque Samedi 3 octobre, 11h30, 15h30 Médiathèque Louis Aragon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Participez à une visite guidée singulière de la médiathèque Louis Aragon avec les guides de la Compagnie La Vache Bleue.

Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr

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