Visites théâtralisées au Haras national du Pin

Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23

Suivez les artistes dans les méandres du Haras du Pin, et laissez-vous surprendre par des visites théâtrales qui vous narreront avec dynamisme et humour les anecdotes qui ont égaillé les allées multi-séculaires de ce lieu unique.

Bienvenue dans un savant mélange de comédie et de démonstration équestre, où l’on découvre en s’amusant, où l’on s’amuse en découvrant.

H comme Histoires, H comme Humour, H comme Haras !

Les week-ends à partir du samedi 05 juillet 2026 jusqu’au dimanche 23 août 2026.

Départ de la visite prévu à 14h. .

Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Visites théâtralisées au Haras national du Pin

L’événement Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-20 par Haras national du Pin