Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras
Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras dimanche 12 juillet 2026.
Le Pin-au-Haras
Visites théâtralisées au Haras national du Pin
Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Suivez les artistes dans les méandres du Haras du Pin, et laissez-vous surprendre par des visites théâtrales qui vous narreront avec dynamisme et humour les anecdotes qui ont égaillé les allées multi-séculaires de ce lieu unique.
Bienvenue dans un savant mélange de comédie et de démonstration équestre, où l’on découvre en s’amusant, où l’on s’amuse en découvrant.
H comme Histoires, H comme Humour, H comme Haras !
Les week-ends à partir du samedi 04 juillet 2026 jusqu’au dimanche 23 août 2026.
Départ de la visite prévu à 14h. .
Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Visites théâtralisées au Haras national du Pin
L’événement Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres d’Argentan Intercom
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