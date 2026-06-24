Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne
Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne dimanche 20 septembre 2026.
Saint-Michel-de-Montaigne
Visites Théâtralisées
Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Devenu un classique inébranlable de la programmation estivale de Montaigne
en mouvement, venez suivre Montaigne sur ses terres, pendant une
heure de visite guidée avec le comédien Pierre Le Franc. Ce spectacle
vous embarquera pour un voyage à travers le temps où vous découvrirez
l’oeuvre et la vie de ce grand humaniste.
(Sur réservation info@chateau-montaigne.com) .
Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@chateau-montaigne.com
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English : Visites Théâtralisées
L’événement Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Castillon-Pujols
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