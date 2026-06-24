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Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne

Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne

Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne dimanche 20 septembre 2026.

Ville
24230 Saint-Michel-de-Montaigne
Département
Dordogne
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Saint-Michel-de-Montaigne

Visites Théâtralisées

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Devenu un classique inébranlable de la programmation estivale de Montaigne
en mouvement, venez suivre Montaigne sur ses terres, pendant une
heure de visite guidée avec le comédien Pierre Le Franc. Ce spectacle
vous embarquera pour un voyage à travers le temps où vous découvrirez
l’oeuvre et la vie de ce grand humaniste.
(Sur réservation info@chateau-montaigne.com)   .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   info@chateau-montaigne.com

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English : Visites Théâtralisées

L’événement Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Castillon-Pujols

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