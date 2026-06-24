Saint-Michel-de-Montaigne

Visites Théâtralisées

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Devenu un classique inébranlable de la programmation estivale de Montaigne

en mouvement, venez suivre Montaigne sur ses terres, pendant une

heure de visite guidée avec le comédien Pierre Le Franc. Ce spectacle

vous embarquera pour un voyage à travers le temps où vous découvrirez

l’oeuvre et la vie de ce grand humaniste.

(Sur réservation info@chateau-montaigne.com) .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@chateau-montaigne.com

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English : Visites Théâtralisées

L’événement Visites Théâtralisées Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Castillon-Pujols