Visites thématiques flash du Château de Mâlain Rue du Four Mâlain

Mâlain

Visites thématiques flash du Château de Mâlain

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-09-26 17:45:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez (re)découvrir le Château de Mâlain lors d’une visite thématique, accompagnée d’un guide-conférencier, pendant 45min.

Perché sur un rocher détaché de la faille de Mâlain et dominant le village de ses ruines imposantes, le château est une seigneurie attestée dès le XIème siècle.

Les familles qui l’occupèrent successivement de son origine à la Révolution (les Sombernon, les Montagu, les Beaufremont, les Mâlain, les Brulard, les Vichy) jouèrent à plusieurs reprises un rôle important en Bourgogne et même à la cour du roi. Depuis plus de trente ans, le château est restauré petit à petit. Cette forteresse médiévale posée sur l’éperon rocheux qui domine le village de Mâlain connait de nombreuses restaurations et des fouilles archéologiques permettant ainsi de redonner vie au château.

Les thématiques qui seront abordées, à tour de rôle ou sur demande, seront les suivantes

– Petite histoire du château de Mâlain

Visitez le château en mode express , en compagnie d’un guide qui vous fera découvrir le site, de sa création à nos jours, entre partage, familles et abandon, jusqu’à sa reconstruction. Partez pour un voyage dans le temps à la vitesse de l’éclair !

– Edme de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle.

Au temps des Guerres de Religions, Edme de Mâlain était le seigneur du château. C’était un terrible mercenaire qui apposa durablement sa patte sur la forteresse. Loin d’être un cas isolé, il est l’héritier d’une longue tradition de brigandage organisé au cours des guerres du Moyen Âge. Venez découvrir l’histoire des écorcheurs et d’Edme de Mâlain, seigneur-brigand !

– Le jardin médiéval. Petit tour des jardins de Mâlain

Les jardins sont une histoire d’amour entre la nature et les hommes. A Mâlain, ils se déploient entre différents espaces et différentes senteurs, chacun est un reflet du temps qui passe et embellit le château. Venez découvrir leurs histoires et leurs conceptions.

– Attaque et défense d’un château fort.

Le château de Mâlain est une forteresse du 13e siècle conçue pour être imprenable. Bien loin du cliché du château entouré de douves et de hautes tours, partons à la découverte des techniques d’attaque et de défense du Moyen Âge comment attaquer ce château perché sur son rocher ?

RDV à 17h00 le mercredi et le samedi, à l’entrée du château (précisez que vous venez pour la visite flash).

Tarif adulte 6€.

Tarif enfant (6-18 ans) 2€

Moins de 6 ans gratuit.

L’inscription n’est pas nécessaire. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites thématiques flash du Château de Mâlain

L’événement Visites thématiques flash du Château de Mâlain Mâlain a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Ouche et Montagne