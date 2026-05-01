Visites unité valorisation énergétique Sictom Bayet

Bayet

Visites unité valorisation énergétique

Sictom 10 rue des Bouillots Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:00:00

fin : 2026-05-07 16:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-30 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-25 2026-07-10 2026-07-22 2026-09-11 2026-09-22 2026-09-26 2026-10-21 2026-11-05 2026-11-17 2026-12-04

Découvrez l’unité de valorisation énergétique lors de visites guidées. L’activité est d’une durée de 2h environ et est accessible à partir de 6 ans. Attention, le parcours comprend de nombreux escaliers et quelques passages en hauteur.

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Sictom 10 rue des Bouillots Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 51 67 contact@sictom-sud-allier.fr

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English :

Guided tours of the waste-to-energy plant. The tour lasts around 2 hours and is suitable for children aged 6 and over. Please note that the tour includes a number of stairs and some high passages.

L’événement Visites unité valorisation énergétique Bayet a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Val de Sioule