Visitez le château d’Enjaux et Radio Toulouse, Château d’Enjaux, Saint-Agnan

Informations pratiques

Visitez le château d’Enjaux et Radio Toulouse Dimanche 20 septembre, 10h00 Château d’Enjaux Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château d’Enjaux sûrement édifié au cours du XVe siècle, ruiné à cause d’un incendie en 1944, abritait auparavant la principale radio privée de France, Radio Toulouse !

Au XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, le château d’Enjaux devient le centre de diffusion de Radio Toulouse, le plus puissant poste privé de France. En effet, il est racheté en 1930 par les créateurs de la radio, Léon Kierzkowski et Jacques Trémoulet. Ils y installent deux pylônes de 120 mètres de hauteur; ainsi qu’un bassin de 400 m3 pour refroidir les lampes, bassin qui existe toujours. Après l’incendie des locaux de la radio à Balma (1933), il devient le centre principal de la radio. En 1934, sa puissance d’émission passe à 60 kW. De nombreux artistes viennent se produire en direct dans les studios installés au château ou dans le grand parc, et souvent devant un public. C’est ainsi qu’Edith Piaf, Pierre Nougaro ou Maurice Chevalier se produisent au château.

Sous le régime de Vichy, l’émetteur sert dans un premier temps à retransmettre la radio du gouvernement, mais finalement, Radio Toulouse revient grâce aux bonnes relations de Jacques Trémoulet avec Pierre Laval. Malgré l’arrivée des allemands dans la région en novembre 1942, il continue à diffuser des musiques parfois interdites ailleurs. Néanmoins, son compagnon, Léon Kierzkowski est contraint de fuir à cause de suspicions sur des origines juives.

Lors de la libération française, en 1944, alors que l’édifice est occupé par des militaires allemands, ceux-ci l’abandonnent en l’incendiant et en détruisant l’émetteur. Le feu ravage totalement le château.

Le château d’Enjaux, ruiné et abandonné sert un temps d’hangar agricole.

En novembre 2017, il est racheté par Stephen et Virginie Ferrara, un couple d’entrepreneurs locaux. Ils ont pour objectif de sauver l’édifice de la ruine, avec l’aide de l’architecte Guy Maronese.

À l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir la fabuleuse histoire du Château d’Enjaux et l’exposition photos urbex de Thierry DC.

Château d’Enjaux 81500 Saint-Agnan Saint-Agnan 81500 Saint-Agnan Tarn Occitanie https://www.chateaudenjaux.fr/ Situé sur la commune de Saint-Agnan, dans le Tarn, le château d’Enjaux est aujourd’hui à l’état de ruines à la suite d’un incendie volontaire survenu en 1944. Avant sa destruction, il accueillait notamment les installations de Radio Toulouse, alors l’une des principales radios privées de France, faisant de ce lieu un témoin singulier de l’histoire des médias au XXᵉ siècle. Parking

Le château d’Enjaux sûrement édifié au cours du XVe siècle, ruiné à cause d’un incendie en 1944, abritait auparavant la principale radio privée de France, Radio Toulouse !

© Château d’Enjaux