Visitez le MIDI – Musée idéal Des Invendus, Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI), Veilhes

Informations pratiques

Visitez le MIDI – Musée idéal Des Invendus 19 et 20 septembre Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI) Tarn

Participation libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un ensemble de peintures et de sculptures en tous genres au cours d’une visite !

Artisan peintre de métier, Pierre Silvestrin a toujours été inspiré par la matière et fait preuve d’une créativité foisonnante. Façonner, colorer, inventer, bousculer les grands classiques… tout devient source d’inspiration pour celui que ses proches surnomment « Quinquin » ! Une fuite d’eau, de la terre à enlever… et voilà que l’aventure de l’art éphémère continue.

Farouche admirateur de courants artistiques atypiques, comme le célèbre « Palais idéal du Facteur Cheval » dans la Drôme, Pierre Silvestrin a transformé son domicile en véritable lieu d’exposition. À l’extérieur comme à l’intérieur, vous y découvrirez peintures et sculptures en tous genres : un univers unique, juste pour le plaisir des yeux !

Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI) 1825 route de Viviers, 81500 Veilhes Veilhes 81500 Tarn Occitanie 0687569638 Rénovation d’une vieille ferme et création d’un petit musée gratuit en 2022 de mon inspiration artistique peinture et sculpture. Facile d’accés et des places pour se garer

Découvrez un ensemble de peintures et de sculptures en tous genres au cours d’une visite !

© Midi