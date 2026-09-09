Visitez l’église Saint-Martin à Massac-Séran, Massac-Séran, Massac-Séran

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-Martin à Massac-Séran 19 et 20 septembre Massac-Séran Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Martin, dont les origines remontent au Moyen Âge et qui a connu de profondes transformations au fil des siècles. Remaniée au XIXe siècle sous l’impulsion du curé Siméon Roucou, elle adopte aujourd’hui une étonnante architecture en forme de T, issue d’une ambitieuse reconstruction menée dans les années 1950 par le père Odilon, moine-architecte de l’abbaye d’En Calcat.

Témoin du renouveau de l’art sacré de l’après-guerre, l’édifice associe béton armé, lumière et création artistique. Il abrite une remarquable fresque monumentale consacrée à la vie de saint Martin, réalisée en 1958 par le peintre Jacques Bringuier, ainsi que des vitraux contemporains qui mettent en valeur cet ensemble exceptionnel.

À la suite d’un important programme de restauration achevé en 2026, l’église retrouve tout son éclat. Cette visite sera l’occasion de découvrir un patrimoine récemment restauré, où se rencontrent histoire, architecture et art sacré.

Massac-Séran 81500 Massac-Séran Massac-Séran 81500 Tarn Occitanie 05 63 41 35 31 http://www.mairie-massac-seran.fr/ Massac-Séran est une commune française située dans le département du Tarn, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Lauragais, l’ancien « Pays de Cocagne », lié à la fois à la culture du pastel et à l’abondance des productions, et de « grenier à blé du Languedoc ».

La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Massac-Séran est une commune rurale qui compte 493 habitants en 2022, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle fait partie de l’aire d’attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Massacois ou Massacoises.

Découvrez l’église Saint-Martin, dont les origines remontent au Moyen Âge et qui a connu de profondes transformations au fil des siècles. Remaniée au XIXᵉ siècle sous l’impulsion du curé Siméon elle …

©massac séran