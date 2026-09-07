Visitez l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Séniergues

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Lot

Gratuit. Sans réservation. Visites guidées à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Deux formules pour découvrir une église romane du XIIᵉ siècle

Lors des Journées du Patrimoine, explorez cette remarquable église romane du XIIᵉ siècle selon votre envie :

Visite libre : à l’aide d’une fiche-guide mise à votre disposition, repérez en autonomie les éléments architecturaux et artistiques les plus remarquables du site.

Visite commentée : en petits groupes, laissez-vous guider à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice par les bénévoles passionnés de l’association.

Une église classée et chargée d’histoire à découvrir à votre rythme !

Église Saint-Martin Place de l’église Saint Martin, 46240 Séniergues, France Séniergues 46240 Lot Occitanie Église romane du XIIe siècle, fortifiée au XIVe par surélévation des murs, incendiée pendant les guerres de Religion. Portail latéral en plein cintre, reconstruit vers 1830. L’édifice sur plan cruciforme, avec abside circulaire dont les contreforts supportent une surélévation de plan polygonal. L’abside est voûtée en cul de four. La croisée du transept est couverte d’une coupole octogonale sur pendentif. Parking au Foyer rural de la commune

⛪ Deux formules pour découvrir une église romane du XIIᵉ siècle

©Association Vivre à Séniergues