Visitez les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas, Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas, La Geneytouse

Informations pratiques

Visitez les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas 19 et 20 septembre Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas Haute-Vienne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À deux pas de la cité médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat, entre les collines du Limousin et le plateau de Millevaches, l’univers de Jean-Marie de Saint-Nicolas semble surgir de la terre elle-même.

Depuis plus de quarante ans, l’artiste bâtit, sculpte et façonne son propre monde de granit : les « Pierres initiatiques ». Tours, visages, formes symboliques et architectures fantastiques se dressent comme autant d’histoires gravées dans la pierre.

Chaque pas invite à la contemplation, à la rêverie et à la rencontre d’un créateur profondément inspiré par la nature et la quête de sens.

Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas Saint-Nicolas, 87400 La Geneytouse La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 56 07 70 https://www.visitlimousin.com/sejourner/activites/les-activites-culturelles/les-pierres-initiatiques-de-saint-nicolas-la-geneytouse-fr-4128604/ Parc monumental de sculptures, gravures, constructions imaginaires et village d’architectures atypiques en granit, réalisé depuis 1981 à la force du poignet et de l’esprit par Jean-Marie de Saint-Nicolas, maître des lieux. Parking gratuit sur le site.

À deux pas de la cité médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat, entre les collines du Limousin et le plateau de Millevaches, l’univers de Jean-Marie de Saint-Nicolas semble surgir de la terre elle-même.

©otnoblat