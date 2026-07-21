Informations pratiques

La Geneytouse

Journées européenne du Patrimoine Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Artiste atypique, Jean-Marie de Saint-Nicolas vous invite à découvrir son parc de 140 sculptures en granit (animaux, personnages…) et d’architectures diverses ainsi qu’une salle d’exposition de peintures représentant les plus beaux sites du Limousin et les travaux champêtres d’autrefois. Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas vous incitent à découvrir l’actualité, la politique, le climat, … d’une manière humoristique et extravagante. En effet, ces sculptures monumentales représentent des animaux, des personnages, des monuments, mis en scène le plus souvent de manière humoristique. M. Jean-Marie de Saint-Nicolas, artiste atypique, vous présentera ses créations avec des explications sur l’ouverture de la conscience, la diététique, la métaphysique, la géobiologie ou les mesures d’aura. Ce site serait le plus grand parc d’Europe en granit taillé par un seul homme. .

Saint-Nicolas La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 07 70

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English : Journées européenne du Patrimoine Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas

L’événement Journées européenne du Patrimoine Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas La Geneytouse a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Noblat