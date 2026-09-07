Visitez librement cette église romane devenue médiathèque, Chusclan, Chusclan

Informations pratiques

Visitez librement cette église romane devenue médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00 Chusclan Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite libre de la médiathèque de Chusclan – Ancienne église romane

Sur les bases d’un ancien prieuré bénédictin, une église romane fut édifiée à la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle. Placée sous la protection conjointe de saint Julien et saint Emétery, elle servit d’église paroissiale jusqu’en 1856.

Aujourd’hui transformée en médiathèque, elle conserve tout son charme architectural. Lors de travaux, de magnifiques décors peints (datés de 1599 à 1604) ont été mis au jour et sont désormais visibles.

Profitez de cette visite libre pour découvrir un patrimoine unique au cœur de Chusclan.

Chusclan Impasse du clocher, 30200 Chusclan Chusclan 30200 Gard Occitanie 0466390753 Sur les bases du prieuré bénédictin, une église romane est construite fin du Xe siècle, début du XIe siècle. Placée sous la protection conjuguée de saint Julien et saint Emétery, elle sera utilisée comme église paroissiale jusqu’en 1856. La médiathèque est située dans cette ancienne église. Lors de travaux des décors peints ont été mis à jour, datant de 1599 à 1604. A gauche de l’église

Visite libre de la médiathèque de Chusclan – Ancienne église romane

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