Visitez librement le cloître et découvrez les vitraux de la chapelle du monastère Saint-Dominique, Monastère Saint-Dominique, Dax

Informations pratiques

Visitez librement le cloître et découvrez les vitraux de la chapelle du monastère Saint-Dominique 19 et 20 septembre Monastère Saint-Dominique Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La chapelle, ornée des vitraux de Kim En Joong, et le cloître, accompagné de panneaux explicatifs, sont ouverts aux visites libres.

Présentes dans la chapelle et le cloître, les sœurs dominicaines seront disponibles pour répondre à vos questions.

L’horaire de l’animation autour de l’orgue sera communiqué ultérieurement.

Monastère Saint-Dominique 62 rue Gambetta, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 56 84 60 http://www.dax.dominicaines.org Le monastère Saint Dominique situé à Dax a été fondé en 1863, puis refondé en 1996 grâce à l’union de quatre communautés : Clairefontaine en Yvelines en région parisienne, Dax et St Martin de Hinx dans les Landes, et Pellevoisin dans le Berry. Il compte à ce jour 22 moniales dominicaines qui mènent une vie contemplative

La chapelle date de la fin du XIX° siècle, a bénéficié de l’apport de nouveaux vitraux. Ils ont été réalisés par le Père Kim En Joong en 2001, vitraux réalisés dans les ateliers Loire à Chartres. La célébration de la liturgie quotidienne est ouverte à tous.

Quinze vitraux sur le thème du jaillissement du buisson ardent, soit 20 m2 sont installés entre le chœur, la nef et le mur d’entrée.

La chapelle, avec les vitraux de Kim En Joong, et le cloître, accompagné de panneaux explicatifs, sont ouverts aux visites libres. Les sœurs dominicaines, présentes dans la chapelle et le cloître, à …

©Monastère saint Dominique