Visitez une chapelle classée datée du XVe siècle, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Contz-les-Bains

Informations pratiques

Visitez une chapelle classée datée du XVe siècle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une chapelle, classée au titre des monuments historiques, exceptionnellement ouverte ce week-end.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste 3 rue de la Chapelle, 57480 Contz-les-Bains Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est 03 82 83 61 15 http://www.mairie-contz.fr/ https://www.facebook.com/Mairie-de-Contz-les-Bains-592333407537574/ La chapelle Saint-Jean-Baptiste, située dans le cimetière, est tout ce qu’il reste de l’ancienne église du village. Constituée du chœur et de l’avant-chœur, elle date du XVe siècle et fut construite par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Découvrez une chapelle, classée au titre des monuments historiques, exceptionnellement ouverte ce week-end.

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