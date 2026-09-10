Visitez une chapelle classée datée du XVe siècle, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Contz-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jean-Baptiste · Contz-les-Bains
Informations pratiques
Visitez une chapelle classée datée du XVe siècle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez une chapelle, classée au titre des monuments historiques, exceptionnellement ouverte ce week-end.
Chapelle Saint-Jean-Baptiste 3 rue de la Chapelle, 57480 Contz-les-Bains Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est 03 82 83 61 15 http://www.mairie-contz.fr/ https://www.facebook.com/Mairie-de-Contz-les-Bains-592333407537574/ La chapelle Saint-Jean-Baptiste, située dans le cimetière, est tout ce qu’il reste de l’ancienne église du village. Constituée du chœur et de l’avant-chœur, elle date du XVe siècle et fut construite par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Découvrez une chapelle, classée au titre des monuments historiques, exceptionnellement ouverte ce week-end.
© CCCE
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