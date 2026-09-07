Viste de la cathédrale Santa Maria Assunta à Saint-Florent, Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio), Saint-Florent

Informations pratiques

Viste de la cathédrale Santa Maria Assunta à Saint-Florent 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio) Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine :

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026

La cathédrale du Nebbiu, Santa Maria Assunta sera ouverte gratuitement au public de

09H00 à 19H00

☺️Bonne visite à toutes et à tous !

Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio) 427 Cisterninu Sottanu, 20217 Saint-Florent, France Saint-Florent 20217 Haute-Corse Corse L’église servait de cathédrale à l’évêché de Nebbio avant 1789.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine :

©