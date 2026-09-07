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Viste de la cathédrale Santa Maria Assunta à Saint-Florent, Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio), Saint-Florent

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio) · Saint-Florent

Viste de la cathédrale Santa Maria Assunta à Saint-Florent, Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio), Saint-Florent

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio)
Adresse
427 Cisterninu Sottanu, 20217 Saint-Florent, France
Ville
20217 Saint-Florent
Département
Haute-Corse

Viste de la cathédrale Santa Maria Assunta à Saint-Florent 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio) Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine :
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2026
La cathédrale du Nebbiu, Santa Maria Assunta sera ouverte gratuitement au public de
09H00 à 19H00
☺️Bonne visite à toutes et à tous !

Église Sainte-Marie (ancienne cathédrale de Nebbio) 427 Cisterninu Sottanu, 20217 Saint-Florent, France Saint-Florent 20217 Haute-Corse Corse L’église servait de cathédrale à l’évêché de Nebbio avant 1789.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine :

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