Informations pratiques

Lavau

Vitalsport 2026 Decathlon Troyes Lavau

Décathlon Troyes-Lavau Lavau Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Pendant tout le week-end, petits et grands pourront découvrir et tester gratuitement de nombreuses disciplines sportives, encadrés par les éducateurs et bénévoles des clubs locaux escalade, MMA, équitation, handball, danses latines, jiu-jitsu brésilien, sports collectifs, activités de pleine nature et bien d’autres.



Pour cette édition 2026, 60 clubs ainsi que 19 associations et institutions du territoire seront réunis afin de faire découvrir toute la richesse de l’offre sportive locale.



Des animations autour de l’inclusion et de l’économie circulaire viendront également rythmer le week-end. Les plus jeunes pourront rencontrer Lenny, la mascotte du Vitalsport, tandis que les visiteurs pourront repartir avec des goodies éco-conçus.



Temps fort de cette édition Renaud Ripart, joueur professionnel de l’ESTAC, champion de France de Ligue 2 2025-2026 et athlète KIPSTA, sera présent en tant que parrain du Vitalsport 2026.



Un week-end convivial et sportif, idéal pour tester de nouvelles activités et peut-être trouver son sport pour la rentrée !



>> Participation gratuite sur inscription .

Décathlon Troyes-Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est +33 3 25 80 02 22

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English :

L’événement Vitalsport 2026 Decathlon Troyes Lavau Lavau a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne