Vivaldi, Nisi Dominus Rinaldo Alessandrini & Sara Mingardo

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:10:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Durée 1h10, sans entracte

Tout l’esprit de Vivaldi en une soirée l’énergie et l’inspiration au service de la musique. De Venise à la Normandie, le génie de Vivaldi continue de résonner à travers les siècles. Reconnaissable entre toutes, sa musique au souffle vital infini a le pouvoir d’éveiller les cœurs tout en élevant les esprits. Dans le chef-d’œuvre Nisi Dominus écrit pour contralto, la plus grave des voix dites féminines, on retrouve l’essence même du style Vivaldi des vocalises spectaculaires et ininterrompues, un engagement musical de chaque instant et une fougue toute italienne, où chaque respiration semble suspendre le temps. Le tout porté par Rinaldo Alessandrini, l’un des plus grands spécialistes mondiaux du genre .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

