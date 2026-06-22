Vive les vacances ! Programme estival Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Vive les vacances ! Programme estival

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 13:30:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

JEUX, SURPRISES, ANIMATIONS, EXPOSITIONS TOUT L’ÉTÉ EN FAMILLE

En famille, mettez-vous au verre… et au cristal !

Les Étoiles Terrestres, constellation de trois sites verriers d’exception au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, invitent les enfants et leurs familles à célébrer les vacances d’été en partageant des moments uniques et ludiques. Jeux, ateliers, animations seront proposés tout l’été par les trois sites, le Musée Lalique à Wingen-sur-Moder, le Site verrier de Meisenthal, et le Musée La Grande Place de Saint-Louis.

Rendez-vous dès les samedi 4 & dimanche 5 juillet pour un premier week-end d’ouverture festif !Tout public

9 .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

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English :

GAMES, SURPRISES, ACTIVITIES, EXHIBITS—ALL SUMMER LONG WITH THE FAMILY

Bring the whole family to explore glass… and crystal!

Les %C9toiles Terrestres, a constellation of three exceptional glassmaking sites in the heart of the Northern Vosges Regional Nature Park, invites children and their families %E0 c%E9l%celebrate the summer vacation by sharing unique and fun moments. Games, workshops, and activities will be offered all summer long at the three sites: the Lalique Museum in Wingen-sur-Moder, the Meisenthal Glassworks, and the La Grande Place Museum in Saint-Louis.

Join us on Saturday, July 4, and Sunday, July 5, for a festive opening weekend!

L’événement Vive les vacances ! Programme estival Meisenthal a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DU PAYS DE BITCHE