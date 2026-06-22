Vive les vacances ! Week-end festif Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Vive les vacances ! Week-end festif Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 4 juillet 2026.
Meisenthal
Vive les vacances ! Week-end festif
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
JEUX, SURPRISES, ANIMATIONS, EXPOSITIONS TOUT L’ÉTÉ EN FAMILLE
En famille, mettez-vous au verre… et au cristal !
Les Étoiles Terrestres, constellation de trois sites verriers d’exception au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, invitent les enfants et leurs familles à célébrer les vacances d’été en partageant des moments uniques et ludiques. Jeux, ateliers, animations seront proposés tout l’été par les trois sites, le Musée Lalique à Wingen-sur-Moder, le Site verrier de Meisenthal, et le Musée La Grande Place de Saint-Louis.
Rendez-vous dès les samedi 4 & dimanche 5 juillet pour un premier week-end d’ouverture festif !Tout public
4 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91 contact@site-verrier-meisenthal.fr
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English :
GAMES, SURPRISES, ACTIVITIES, EXHIBITS—ALL SUMMER LONG WITH THE FAMILY
Bring the whole family to explore glass… and crystal!
Les %C9toiles Terrestres, a constellation of three exceptional glassmaking sites in the heart of the Northern Vosges Regional Nature Park, invites children and their families %E0 c%E9l%celebrate the summer vacation by sharing unique and fun moments. Games, workshops, and activities will be offered all summer long at the three sites: the Lalique Museum in Wingen-sur-Moder, the Meisenthal Glassworks, and the La Grande Place Museum in Saint-Louis.
Join us on Saturday, July 4, and Sunday, July 5, for a festive opening weekend!
L’événement Vive les vacances ! Week-end festif Meisenthal a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DU PAYS DE BITCHE
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