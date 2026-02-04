Vivez Provence Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Vivez Provence

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

2026-11-07

Vivez Provence fête sa 6ème année !

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 evenementiel@sema83.fr

English : Vivez Provence

Live Provence celebrates its 6th year!

Promote the short-circuit with local artisans and producers, represent our know-how and highlight our Provençal flavors… The Vivez Provence exhibition is THE meeting place between tradition and transmission. The little ones will be able to discover this wealth through various activities: creative and fun workshops, mini-farm etc.



Detailed program to follow.

