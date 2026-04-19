Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes
Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:00 – 18:00
Gratuit : oui GRATUIT Tout public
Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.
Place Gloriette – Petite Hollande Nantes 44003
0240416332
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