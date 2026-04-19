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Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes

Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes

Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place Gloriette - Petite Hollande

Adresse : Place de la gloriette nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : GRATUIT

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:00 – 18:00
Gratuit : oui GRATUIT Tout public 

Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.

Place Gloriette – Petite Hollande Nantes 44003
0240416332


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