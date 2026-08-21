Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant

Informations pratiques

Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Maisons des gardiens de phare Finistère

Le nombre de places aux visites guidées est limité. L’inscription se fait à la maison des gardiens de phare, au plus tard 10 minutes avant chaque départ de visite guidée. Il n’y a pas de restauration sur l’île (prévoir un pique-nique et de l’eau potable).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Un.e médiateur.rice vous accompagne pour une balade commentée sur l’île de Penfret. De la maison des gardiens de phare jusqu’à l’ancien sémaphore, vous découvrez l’histoire des habitant.e.s de l’île à différentes époques.

https://www.glenans.asso.fr/actualites/journees-du-patrimoine-a-penfret–2557

Maisons des gardiens de phare Ile de Penfret, 29170 Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne 09 70 26 43 30 http://www.glenans.asso.fr [{« link »: « https://www.glenans.asso.fr/actualites/journees-du-patrimoine-a-penfret–2557 »}] Devant les maisons des gardiens de phare : accueil des journées du patrimoine, stands associatifs, départ des visites guidées. Accès à l’ile de Penfret par les plages et les cales. Merci d’emprunter les chemins et de respecter les règles d’utilisation de l’île.

Une balade commentée sur l’île de Penfret

© JEP 2026 – Penfret – association Les Glénans