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Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant

samedi 19 septembre 2026 · Maisons des gardiens de phare · Fouesnant

Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maisons des gardiens de phare
Adresse
Ile de Penfret, 29170 Fouesnant
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif
Le nombre de places aux visites guidées est limité. L'inscription se fait à la maison des gardiens de phare, au plus tard 10 minutes avant chaque départ de visite guidée. Il n'y a pas de restauration sur l'île (prévoir un pique-nique et de l'eau potable).

Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Maisons des gardiens de phare Finistère

Le nombre de places aux visites guidées est limité. L’inscription se fait à la maison des gardiens de phare, au plus tard 10 minutes avant chaque départ de visite guidée. Il n’y a pas de restauration sur l’île (prévoir un pique-nique et de l’eau potable).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Un.e médiateur.rice vous accompagne pour une balade commentée sur l’île de Penfret. De la maison des gardiens de phare jusqu’à l’ancien sémaphore, vous découvrez l’histoire des habitant.e.s de l’île à différentes époques.
https://www.glenans.asso.fr/actualites/journees-du-patrimoine-a-penfret–2557

Maisons des gardiens de phare Ile de Penfret, 29170 Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne 09 70 26 43 30 http://www.glenans.asso.fr [{« link »: « https://www.glenans.asso.fr/actualites/journees-du-patrimoine-a-penfret–2557 »}] Devant les maisons des gardiens de phare : accueil des journées du patrimoine, stands associatifs, départ des visites guidées. Accès à l’ile de Penfret par les plages et les cales. Merci d’emprunter les chemins et de respecter les règles d’utilisation de l’île.
Une balade commentée sur l’île de Penfret

© JEP 2026 – Penfret – association Les Glénans

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