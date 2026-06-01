Vivre sur Mars : l’aventure de l’équipage des étudiants de l’ISAE-SUPAERO, Cité de l’espace, Toulouse

Vivre sur Mars : l’aventure de l’équipage des étudiants de l’ISAE-SUPAERO Mercredi 24 juin, 19h30 Cité de l’espace Haute-Garonne

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

Dialogue en images AVEC les étudiants de la mission

Chaque année le Club Mars ISAE-Supaero envoie un équipage de 7 personnes dans la Mars Desert Research Station (MDRS), une station de recherche gérée par la Mars Society dans le désert de l’Utah aux Etats-Unis. L’objectif de ces missions est de reproduire les conditions d’un équipage sur Mars et de mener des expériences scientifiques en vue de contribuer au futur de l’exploration spatiale.

Cette année, c’est l’équipage MDRS 330 qui s’est isolé du 15 février au 14 mars 2026. Après plus d’un an de préparation, Adèle, Célia, Lou, Félix, Julien, Gaspard et Adrien ont vécu 26 jours dans la peau d’astronautes sur la planète rouge et ont menés une quinzaine d’expériences de centres de recherche partenaires dans des domaines variés comme les facteurs humains, l’astronomie, la géologie, la robotique, la botanique ou l’informatique.

Dans le décor immersif du Terrain Martien de la Cité de l’espace, ils seront tous présents pour raconter ce qu’ils ont vécu, répondre à vos questions et vous livrer anecdotes et sensations inédites à travers notamment de nombreux clichés de cette aventure à la fois humaine et scientifique !

Informations pratiques

Mercredi 24 juin à 19h

Entrée gratuite sur inscriptions (ouverture le 3 juin)

Sur le Terrain Martien (repli en salle Imax en cas de pluie)

Pas de restauration sur place

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/vivre-sur-mars-laventure-de-lequipage-des-etudiants-de-lisae-supaero-tickets-1990567338494?aff=oddtdtcreator »}]

L’équipage étudiant MDRS 330 raconte son isolement dans la station de recherche martienne dans le désert de l’Utah. rencontre mars

Club Mars