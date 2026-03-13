Vladimir Cauchemar + Etienne de Crécy + Synapson

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 34 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Dans le cadre de sa 39ème édition qui se déroulera du 17 au 24 octobre 2026, le festival dévoile une grande soirée dédiée aux musiques électroniques samedi 24 octobre 2026 au Cube, qui réunira trois figures majeures de la scène française



> Synapson duo de producteurs français qui cumule depuis 15 ans des centaines de millions de streams, des disques d’or et platines grâce des tubes iconiques comme Djon Maia Maïe et des tournées internationales.



> Etienne de Crécy producteur et DJ iconique de la scène électronique française, précurseur de la French Touch avec son groupe Motorbass fondé en 1993 aux côtés de Philippe Zdar (Cassius) .



> Vladimir Cauchemar DJ et producteur exceptionnel que tous les festivals s’arrachent, et dont les facultés à se jouer des esthétiques lui permettent de collaborer avec le monde du rap (Vald, Orelsan, Sch) comme de produire quelques-uns des tracks électro les plus hypnotiques du moment.



Cette programmation exceptionnelle affirme la volonté du festival d’explorer toutes les esthétiques musicales contemporaines et de proposer au public une expérience live immersive et fédératrice. Le temps d’une soirée, les Nuits de Champagne transformeront le Cube en véritable dancefloor, au croisement de l’élégance électro, de la culture club et de la performance scénique. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Vladimir Cauchemar + Etienne de Crécy + Synapson Troyes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne