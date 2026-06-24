Informations pratiques

Laussonne

Vogue annuelle de Laussonne

Place de la Mairie Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Animations foraines tout au long du week-end, et de nombreuses animations pour tous à découvrir.

Buvette et restauration sur place.

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Place de la Mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 54 82 73

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English :

Fairground entertainment throughout the weekend, and plenty of fun for all.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vogue annuelle de Laussonne Laussonne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal