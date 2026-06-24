Vogue annuelle de Laussonne Laussonne
samedi 1 août 2026 · Laussonne
Informations pratiques
Laussonne
Vogue annuelle de Laussonne
Place de la Mairie Laussonne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Animations foraines tout au long du week-end, et de nombreuses animations pour tous à découvrir.
Buvette et restauration sur place.
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Place de la Mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 54 82 73
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English :
Fairground entertainment throughout the weekend, and plenty of fun for all.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vogue annuelle de Laussonne Laussonne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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